Un prix pour récompenser l’innovation jurassienne en agriculture

Les agriculteurs jurassiens innovants peuvent prétendre à une récompense de 10'000 francs. C’est en tout cas la dotation qui attend le vainqueur du 4e « Prix de l’innovation et de l’excellence en agriculture ». Le canton du Jura a ouvert vendredi le dépôt des dossiers de participation. Les agriculteurs, groupes, sociétés ou entreprises agricoles domiciliés ou ayant leur siège social dans le Jura peuvent participer. Le prix vise à récompenser les innovations en agriculture, notamment en termes de gestion d’exploitation ou de création d’emploi.

Les projets présentés doivent remplir certains critères. Le jury veillera à ce qu’ils soient innovants, en accord avec les exigences du développement durable, et qu’ils correspondent à la demande du marché. La rentabilité et la viabilité des projets présentés seront également prises en considération. Le « Prix de l’innovation et de l’excellence en agriculture » sera attribué dans la deuxième partie de l’année.

Les dossiers sont à envoyé jusqu’au mardi 15 juin 2021 au Service de l’économie rurale. Ils peuvent également être transmis par mail. /comm-nmy