Une messe, 1401 ans après

Le jubilé de St-Ursanne s’achève dans la collégiale. La commémoration du 1400e anniversaire de la mort du saint devait s’achever en décembre par une messe, en présence de l’évêque de Bâle, Mgr Felix Gmür. La cérémonie religieuse aura finalement lieu dimanche prochain, le 21 mars, avec quelques adaptations liées au Covid-19. Elle ne sera pas le dernier événement lié au jubilé, puisque quelques concerts et expositions ont aussi été reportés au long de cette année. La pandémie a d’ailleurs bien compliqué l’organisation de ces festivités, mais les responsables tirent malgré tout un bilan positif.

Philippe Charmillot, membre de l’équipe pastorale et du comité de pilotage du 1400e, voit plusieurs raisons de se réjouir. D’abord, les projets pérennes, tels que la mise en valeur du sarcophage de saint Ursanne et la création du circuit secret, ont pu être réalisés comme prévu. Dans l’ensemble, sur les 40 événements prévus, plus de la moitié a pu avoir lieu, et d’autres seront réagendés. Enfin, il se réjouit de la synergie qui s’est créée entre les milieux religieux, culturels et touristiques, qui n’ont pas l’habitude de collaborer.

L’organisation des commémorations a bien sûr été chamboulée, avec quelques frais payés dans le vide. Pourtant, le Covid-19 n’a pas autant nui à la visibilité des événements qu’on pourrait l’imaginer, puisque l’été a été très propice au tourisme de proximité.