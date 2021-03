Incendie dans un tas d’ordures à Courgenay

Un début d’incendie s’est déclaré vendredi, en début d’après-midi, à Courgenay. Le feu a pris dans un tas d’ordure, situé sous un couvert dans une entreprise ajoulote. Le SIS Mont-Terri et le Centre de Renfort et de Secours de Porrentruy ont été dépêché sur place. Ils sont rapidement parvenus à circonscrire le sinistre. Deux personnes ont été légèrement incommodées par la fumée et prises en charge par le chef des secours. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce début d’incendie. /comm-cto