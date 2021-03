Une nouvelle année de travaux sur l'A16 dans le Jura bernois

Les travaux d’assainissement se poursuivront cette année sur l’autoroute A16 entre Bienne et Tavannes. Le gros morceau de l’année 2020 était la réfection de la rampe de Boujean qui arrive à son terme. L’Office fédéral des routes (OFROU) a présenté récemment la suite du programme, des travaux qui débuteront prochainement et s'achèveront pour la plupart à la fin de l'automne.





Etanchéité et sécurité

Deux étapes principales sont détaillées. Elles concernent les voies montantes et descendantes entre Frinvillier et La Heutte. Le tunnel 5 (voir carte ci-dessous) sera totalement assaini entre mars et novembre afin de régler les problèmes d'étanchéité. Du côté du tunnel 8, long d'un kilomètre, une galerie de secours sera forée à partir du milieu de l'ouvrage en direction de Péry-La Heutte. Des opérations qui sont précisées par le responsable de projet à l'OFROU, Laurent Brugger :