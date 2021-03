Incendie dans un appartement à Moutier

Un appartement a été la proie des flammes samedi soir à Moutier. L’alerte a été donnée à la police cantonale bernoise peu avant 19h50. Les sapeurs-pompiers du Centre de Renforts, d’Interventions et de Secours de Moutier sont intervenus avec 19 collaborateurs. Ils ont rapidement pu localiser et maîtriser le foyer au sein d’un appartement indique la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche. Les habitants de la maison ont pu sortir par leurs propres moyens. Personne n’a été blessé. Une équipe d’ambulanciers a toutefois été engagée sur place à titre préventif. Le logement a subi des dégâts importants. Les deux autres appartements de cet immeuble de la rue du Nord sont également inhabitables à cause des fumées. Une solution d’hébergement provisoire a été trouvée avec l’aide de la commune ainsi que des privés. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie ainsi que le montant des dégâts matériels. /sbo