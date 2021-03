Haute-Sorne roule pour sa jeunesse

De l'argent, beaucoup d'argent pour soutenir la dynamique constatée à Haute-Sorne. Lundi soir, le Conseil général a voté trois crédits et en a préavisé favorablement un autre pour un total de plus de deux millions et demi de francs. Tous concernaient des projets pour les jeunes habitants de la commune, à commencer par l'amélioration des conditions de scolarité.





Une grosse enveloppe pour l'école primaire de Bassecourt

Le crédit principal de la soirée se montait à 1'550'000 francs et concernait l'agrandissement de l'école primaire. Il a été préavisé favorablement par les élus et sera soumis au peuple. « La commune doit continuer à se tourner vers le futur », a martelé Julien Meier, président de la commission d'école primaire. Les effectifs d'enfants ont augmenté considérablement ces derniers temps dans la commune, à tel point que certaines classes de Bassecourt arrivent à saturation. Unanimes, les groupes ont reconnu l'utilité du projet. Et si un agrandissement est prévu à Bassecourt, c'est essentiellement pour des raisons pratiques du transport des élèves, a rappelé le Conseil communal. C'est pour cela, notamment, que les enfants ne seront pas amenés à Soulce, par exemple, pour y occuper les trois classes existantes. Durant les débats, il a été souligné que des réflexions sont menées à Glovelier et à Courfaivre où le nombre d'élèves affiche également une hausse.





De l'argent pour les plus petits, pour les plus grands aussi

Les élus de Haute-Sorne ont, par ailleurs, adopté trois autres crédits liés aux jeunes habitants de la commune. Le premier concernait l'achat d'un appartement à Courfaivre destiné à l'UAPE, le deuxième doit servir à la rénovation de l'école secondaire de la Haute-Sorne, à Bassecourt, alors que le troisième permettra d'acheter plusieurs chariots d'ordinateurs pour les élèves des écoles primaires de Glovelier, Bassecourt et Courfaivre. /mle