La cour d’école de Bassecourt sous surveillance

Un retour à un certain calme espéré à l'école primaire de Haute-Sorne. Les autorités ont décidé de placer des caméras aux abords de l'établissement primaire de Bassecourt. Cette mesure vise à constater des comportements inadéquats, parfois « imbéciles et incompréhensibles » pour reprendre les termes utilisés lundi par le maire Jean-Bernard Vallat. Une fois que les autorités communales auront obtenu le feu vert du préposé aux données du Canton du Jura, les caméras seront posées.





Un paysage triste

D'après Jean-Bernard Vallat, les incidents qui sont récemment survenus à Haute-Sorne ont dépassé les limites de l'acceptable. Et de loin. Il est arrivé que des dizaines de bouteilles cassées jonchent le sol, ainsi que des déchets en tous genres, souligne le maire, ajoutant que le bruit perturbe souvent également le voisinage. Ce dernier souligne que la police fait des rondes et constate des incivilités. Certains jeunes ont déjà été identifiés. Selon Jean-Bernard Vallat, ces derniers viennent de partout, pas seulement de la commune... Avec l'installation des caméras, le maire espère être dissuasif et permettre au voisinage de retrouver une certaine sérénité. /mle