Légère augmentation du prix du lait en 2020

Face au prix du lait bas en 2017 (environ 50 centimes), cet agriculteur a décidé de se diversifier et de se lancer dans la production de yoghourts. Actuellement, environ un quart de sa production annuelle de lait, qui s’élève à quelques 200'000 litres, est transformée et utilisée pour la production de crème et de yoghourts pour les privés et commerces de la région, un quart pour le bétail et la moitié est revendue à MOOH, l’acheteur principal de lait dans le canton du Jura.





Des importations inévitables mais difficiles à comprendre

La Suisse a décidé d’importer 1'500 tonnes de beurre supplémentaire pour faire face à la demande. Cette décision a fait réagir le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard au début du mois de mars qui a interpellé le Conseil fédéral. Il juge cette décision étonnante pour un pays à forte tradition laitière comme le nôtre. L’interpellation de l’élu jurassien est comprise par le directeur d’AgriJura qui insiste pour que ces importations soient accompagnées d’une augmentation significative du prix du lait.