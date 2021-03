Les enfants de Courgenay sont à l’étroit

Courgenay cherche des solutions pour les familles. Le Centre d’accueil pour enfants du village ajoulot croule sous les demandes. Il accueille aujourd’hui 180 enfants, trois fois plus qu’il y a quelques années. Certains parents ont manifesté leur inquiétude et ont fait part des problèmes qu’ils rencontrent pour faire garder leurs progénitures. Du coup, la commune a empoigné le dossier et a trouvé une solution qu’elle qualifie de « transitoire ». Elle propose de mettre sur pied une cantine scolaire dans la buvette du terrain de football. Les écoliers de 8 à 12 ans pourront y manger, ce qui permettra de libérer des places au Centre. Cet aménagement est plutôt facile à faire et ne coûtera presque rien. Il sera soumis à la population lundi prochain, le 22 mars, en assemblée communale.





D’autres solutions envisagées

Face à la hausse de la population et du nombre d’enfants, les autorités de Courgenay réfléchissent à des solutions. « On évoque déjà d’autres alternatives », souligne la conseillère communale en charge du dossier, Audrey Schlüchter, qui renchérit : « Agrandir la crèche, je pense que ça sera nécessaire, mais c’est de la musique d’avenir ». En attendant, la piste de la cantine scolaire est donc privilégiée et pourrait rapidement être concrétisée. /mle