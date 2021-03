La ligne entre Delémont et Belfort manque d’attractivité

Ce devait être le grand trait d’union entre le Jura et la France voisine. La ligne ferroviaire entre Delémont, Delle et Belfort ne transporte pas autant de passagers qu’attendu. Les autorités du canton du Jura et de la région Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé lundi leurs solutions pour rendre cette ligne plus attractive.





Améliorer l’offre et augmenter la cadence

« Plus souvent, plus rapidement, plus facilement ». Ce sont les mots d’ordre des deux régions pour décupler l’attractivité de la ligne franco-suisse. A court terme, les trains tourneront à la cadence habituelle pendant les vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques. Cette amélioration de l’offre sera effective à partir de l’automne prochain, précise le communiqué.

Dès la fin 2025, d’autres changements interviendront. Ils découleront notamment de nouvelles conditions d’exploitation sur la ligne entre Bâle, Delémont et Bienne.







Fin des changements entre Delémont et Belfort

Dans une démarche intitulée « Convergence 2026 », le canton du Jura et la région franc-comtoise planifient une suppression des changements à Delle ou à la gare de Meroux. Cette décision est prévue pour l’horizon 2026. Plusieurs études ont été lancées par les deux régions. Elles ont l’ambition, à terme, d’élargir la proposition de transport en y incluant les cars et les bus, et d’améliorer l’offre tarifaire. /comm-nmy