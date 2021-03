Les honneurs de l’Eurovision pour la Collégiale

Un événement rare pour le Jura Pastoral. La Collégiale de St-Ursanne aura les honneurs de l’Eurovision le dimanche 23 mai. La messe de Pentecôte y sera célébrée et retransmise en direct en Suisse, en France, en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas. La célébration sera présidée par l’abbé Jean-Pierre Babey, accompagné des diacres Patrick Godat et Philippe Charmillot ainsi que de Sœur Ursula Dörfliger. /clo