Les conditions de la route provoquent deux accidents

Les routes jurassiennes ont été le théâtre de deux accidents de la circulation ce mardi matin. Lors du premier, l’automobiliste qui circulait peu avant 7h entre Les Emibois et Les Breuleux a perdu la maîtrise de son véhicule en raison des conditions météorologiques. Elle est partie en tête à queue et a heurté un rocher. La conductrice a été transportée par ambulance sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. L’intervention a provoqué une perturbation du trafic pendant deux heures.



Un second accident s’est produit vers 6h25 entre Bourrignon et Develier-Dessus. Dans une courbe à gauche, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, a traversé la route et a percuté la barrière bordant la chaussée. Aucun blessé n’est à déplorer, Dans son communiqué de presse, la police cantonale précise que le conducteur circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route. La circulation a été perturbée durant 1h30.

/comm-rch-ncp