La culture s’invite au centre de vaccination

Les mondes d’hier et de demain sont à l’honneur au Centre cantonal de vaccination. Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, le Musée jurassien d’art et d’histoire et les Archives cantonales de l’Office de la culture ont uni leurs forces pour proposer une exposition aux personnes qui viennent recevoir une injection. Les patients pourront découvrir, dans les zones d’attente, une série de photographies anciennes, notamment des clichés de la vie quotidienne ou encore de manifestations populaires prises dans le Jura dans la première moitié du 20e siècle. L’exposition est issue des fonds photographiques de la famille Enard, d’Albert Perronne et d’Eugène Cattin.

Ces vues du passé cohabitent avec 92 dessins d’enfants qui ont pour thème le monde de demain et qui ont été réalisés dans le cadre d’un concours dans toutes les classes de la scolarité obligatoire. /comm-alr