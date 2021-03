Surchargé, bancal et sans vignette du Tessin au Jura

Un véhicule de livraison d’une entreprise polonaise a été arrêté mercredi près de la douane autoroutière de Boncourt. Le petit camion transportait un chargement trop lourd et mal réparti, qui rendait le convoi bancal. En outre, le chauffeur à l’essai, de nationalité ukrainienne, venait de traverser toute la Suisse, depuis le Tessin, sans vignette autoroutière. Il ne s’était pas non plus acquitté des formalités douanières nécessaires pour livrer cette machine agricole de l’Italie vers la France.

Le chauffeur a été dénoncé à la police pour infraction à la Loi sur la circulation routière et amendé pour avoir roulé sans vignette autoroutière. Il a également reçu une amende pour une infraction à Loi sur les douanes. L’amende se chiffre en milliers de francs.

Le conducteur et son véhicule ont ensuite été remis aux autorités douanières françaises. /comm-lad