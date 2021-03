Les portes resteront closes

La reprise, au mieux, sera pour la mi-avril. Ce qui ne laissera guère de temps avant les grandes vacances, mais Jeannine De Haller Kellerhals ne s'attend de toute façon pas à remplir des salles rapidement. « D’ici l’automne, on va travailler sur des concepts avec des petites scènes, peu de public, ce devrait être possible de faire cela dehors en été. Il ne faut pas s’attendre à une fin de saison normale, on n’a d’ailleurs pas eu de saison du tout ! On espère un vrai début de saison normal à l’automne prochain. »

La présidente du CCDP se veut néanmoins rassurante por l'avenir de la structure, le maintien des subventions publiques lui permet de survivre financièrement. /cka-jpi