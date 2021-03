Les syndicats actifs pour que le temps d’enfiler sa blouse soit timbré

Dans les hôpitaux ou les homes, c’est seulement une fois en piste que l’on peut commencer à timbrer ses heures de travail. Le temps d'enfiler sa charlotte, sa blouse ou son masque n’est généralement pas comptabilisé dans les heures de travail du personnel de la santé. Pourtant, une ordonnance du Secrétariat d’Etat à l’économie impose que ces minutes passées quotidiennement dans les vestiaires soient intégrées dans le temps de travail.

À Neuchâtel, les syndicats ont interpellé l’inspection du travail mi-mars par le biais d’une lettre afin que les choses bougent rapidement. Du côté jurassien, les discussions sont en cours entre l’Hôpital du Jura et les syndicats Syna et SSP, mais elles prennent du temps. « On le comprend, il y avait d’autres urgences à régler cette dernière année avec l’épidémie de Covid-19 », explique Loïc Dobler, responsable régional de Syna. Une prochaine séance est prévue durant le mois d’avril.