« Nous et les autres », une exposition pour dire adieu aux préjugés et au racisme

Le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme propose aux jeunes jurassiens de profiter d’une d’exposition conçue par le Musée de l’Homme à Paris. Elle s’appelle « Nous et les autres : des préjugés au racisme », se tient du 18 mars au 28 mai et s’inscrit dans la Semaine d’action contre le racisme. Elle permet notamment de décrypter les phénomènes de racialisation, et démontre que les phénomènes de préjugés et de racisme sont le résultat d’une construction sociale. L’exposition est complétée par un état des lieux du contexte suisse et jurassien. Elle est ouverte aux écoles des secondaires I et II. /comm-cto