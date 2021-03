Faire de sa chambre la plus jolie de l’hôpital

Hospitalisée depuis novembre, une petite fille veut mettre un peu de couleurs dans sa chambre de l’Universitäts-Kinderspital beider Basel. Marie Sprunger est atteinte de leucémie et participe à l’action de Zoé4life dans le but de lever des fonds pour la recherche sur le cancer de l’enfant. Agée de 3 ans et demi, la jeune résidente de Bassecourt a un objectif : faire de sa chambre la plus jolie du centre hospitalier. Du rose, des doudous et quelques nœuds aux fenêtres suffisent à l’enfant.







Témoignage du quotidien

Gérer le quotidien tout en épaulant son enfant malade. Salomé Sprunger de Bassecourt nous livre son témoignage. La maman se trouve en permanence aux côtés de sa fille et fait face. Elle relève l’importance de ses proches: son mari qui exploite un domaine agricole et sa sœur qui se charge des deux aînés. Les associations, comme l’AJAFEC (Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints de Cancer), offrent aussi un soutien indispensable.