La police se prépare pour le 28 mars

L’heure approche à Moutier et l’organisation bat son plein. Des milliers de jurassiens avaient envahi les rues de la cité prévôtoise il y a quatre ans lors du premier vote sur l’appartenance cantonale. La police cantonale bernoise doit donc s’organiser pour le vote de dimanche.

Le plan d’action est clair : la situation sera évaluée à chaque instant afin « de pouvoir réagir dans les plus brefs délais » selon Joël Regli, porte-parole de la police. Pour des « raisons tactiques et afin de ne pas mettre en danger l’efficacité de ses mesures », ce dernier ne souhaite pas communiquer davantage. Il précise toutefois que la police cantonale bernoise est mandatée par les autorités et qu’elle agit « en faveur de tous les citoyens de Moutier, peu importe leur opinion ».

Evidemment, cette organisation est faite en collaboration avec toutes les parties concernées. Des contacts ont donc été pris avec les autorités ainsi qu’avec la police cantonale jurassienne.