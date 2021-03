Une pétition pour « calmer le rythme » des constructions à Porrentruy

Ce projet implique des problèmes à plusieurs niveaux selon Laurent Barotte, l’un des pétitionnaires. Il y voit notamment le souci de la circulation et de la désertification de la vieille ville. Le comité de citoyens demande d’ailleurs plus généralement aux autorités de réagir face à la multiplication des constructions d’immeubles d’habitation à Porrentruy. « Il n’y a qu’à regarder les boîtes aux lettres des derniers immeubles construits pour se rendre compte qu’ils ne sont pas remplis. Il n’y a pas le nombre d'habitants suffisant et l'offre grandit sans cesse. Tout est démesuré », réagit Laurent Barotte.