Conférence TransJurassienne renommée en Arcjurassien.org

La Région et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté et les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud adoptent une nouvelle identité visuelle pour la coopération franco-suisse. Arcjurassien.org prend la suite de la Conférence TransJurassienne (CTJ).

La CTJ, qui a vu le jour en 1985, avait pour but de renforcer la concertation politique, de développer l'interconnaissance entre acteurs français et suisses et de promouvoir une identité commune de l'Arc jurassien, a rappelé jeudi l'organisation. Ce territoire franco-suisse repose en effet sur une même langue, un massif montagneux commun et des savoir-faire technique et industriel partagés par près de 1,8 million d'habitants.

A l'image de sa nouvelle identité visuelle, Arcjurassien.org poursuivra les objectifs de maintenir et renforcer le dialogue transfrontalier, de promouvoir le vivre-ensemble et d'encourager et appuyer les acteurs locaux dans leurs projets de coopération.

« La nécessité de ces coopérations et de la prise en compte des enjeux collectifs a été rappelée de façon brutale lors de l'année écoulée », a expliqué Arcjurassien.org.





Crise sanitaire: fortes interdépendances

« La crise sanitaire a mis en évidence les fortes interdépendances existantes au sein de l'Arc jurassien, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, ainsi que l'importance fondamentale des bassins de vie transfrontaliers pour nos relations économiques, sociales, environnementales et culturelles », a ajouté l'organisation. Les défis attendus nécessitent de documenter au mieux les perspectives de développement socio-économique.

Dans cette optique, Arcjurassien.org lance une étude prospective avec pour objectifs d'identifier des scenarii d'avenir pour le territoire selon ses grands aspects structurels et ses potentielles évolutions. « Les collectivités et les acteurs du développement économique et territorial disposeront ainsi d'éléments d'aide à la décision factuels et prospectifs pour préparer l'avenir », a expliqué l'institution. /ATS