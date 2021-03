Des vitraux de Kim En Joong bientôt à St-Ursanne

C’est une œuvre pérenne qui devrait prochainement prendre place sur l’église St-Pierre de St-Ursanne en guise d’ultime hommage à St-Ursanne à l’occasion du 1400e anniversaire de sa mort. La cité médiévale va accueillir de nouveaux vitraux de l’artiste-peintre Kim En Joong. Une expo-vente de 140 des œuvres de ce père dominicain d’origine nord-coréenne aura d’abord lieu du 21 août au 3 octobre. Les bénéfices serviront alors à la réalisation de vitraux en hommage à St-Ursanne.







Un artiste de renomée internationale



Les vitraux de Kim En Joong sont connus dans le monde entier. Des bâtiments en sont ornés en France, en Irlande, aux Etats-Unis mais aussi en Suisse. « Il avait présenté dans les années 2000 de grandes toiles très colorées, très lumineuses avec une impression de liquidité et de fluidité. Il y a une grande transparence et de la lumière qui ressort de ses œuvres, de joyeux et d’éclatant. Et dans le vitrail, il a exploité ce renouveau de l’art sacré à travers l’art abstrait », explique Armelle Cuenat, commissaire de l’exposition qui aura lieu à la fin de l’été. Le père dominicain a puisé son inspiration chez Alfred Manessier, le premier à réaliser des vitraux abstraits en 1948 aux Bréseux en France voisine. Plusieurs bâtiments à St-Ursanne ont été envisagés pour accueillir ses vitraux. La crypte où le projet a été rapidement jugé trop complexe, l’Hermitage qui était le coup de cœur de Kim En Joong, malheureusement quasi inaccessible au public.