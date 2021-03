Moins d'interpellations liées aux drogues

Si la situation est plus calme en période de pandémie, la police cantonale jurassienne sait déjà qu’elle devra être sur le qui-vive quand la vie reprendra son cours. « C’est comme si les Jurassiens ne vivaient plus actuellement, on sent qu’il y a des frustrations… et que les envies de se lâcher seront fortes dès que le contexte sanitaire le permettra. Et on devra d’autant plus être proactifs », réagit Sébastien Frund. /cka