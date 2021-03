Le Jura Bike Park en projet à Porrentruy

Promouvoir la pratique du vélo, enseigner des comportements sûrs, favoriser un développement positif et apporter du plaisir à tous : l’objectif de la Fondation Jura Bike Park. Elle vient de voir le jour à Porrentruy et entend mener divers projets autour du cyclisme et du tourisme. La fondation veut ainsi favoriser la santé publique.

Son premier objectif est ambitieux : créer un Jura Bike Park dans le chef-lieu ajoulot, soit un site dédié au pump track. Entendez par là un parcours accessible gratuitement à tous types de VTT et à tout public, chevronné ou non. Le circuit doit être composé de virages serrés et de bosses, comprenant une zone d’agilité et une zone dédiée aux enfants. Il s’agit pour la fondation de promouvoir une pratique fun et urbaine du vélo, puis de satisfaire tous les besoins. L’idée est de développer un partenariat avec le Swiss Bike Park d’Oberried, dans le canton de Berne, un site de 30'000 mètres carrés.

Le projet jurassien est désormais sur la table. Selon le président de la Fondation Jura Bike Park, Arnaud Maître, le but est maintenant de le finaliser, de trouver un emplacement et un financement. A noter que la fondation a un caractère d’utilité publique. Elle ne poursuit aucun but lucratif et ne vise aucun gain. /rch