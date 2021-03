Moutier : appel des cantons à la vigilance

La ville de Moutier choisira son destin cantonal le dimanche 28 mars. Une journée qui s'annonce historique et qui s'inscrit dans le contexte très particulier de la pandémie. Dans un communiqué commun diffusé vendredi, les cantons de Berne et du Jura appellent la population à respecter strictement les mesures de prévention et les restrictions en lien avec le coronavirus. Les citoyens doivent selon eux faire preuve de vigilance afin d'éviter des incidences épidémiologiques. Les résidentes et résidents non-prévôtois sont invités à ne pas se déplacer à Moutier dimanche. Quant aux habitants de la cité, il leur est recommandé de vivre cette journée de votation dans un cadre privé, en petits groupes. A ce titre, il est rappelé que l'ordonnance bernoise Covid-19 limite à quinze personnes les rassemblements extérieurs, y compris pour les manifestations politiques. Le port du masque et le respect des distances doivent être de mise dans tous les cas. /comm-oza