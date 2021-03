RFJ en émission spéciale à Moutier

Ce dimanche, Moutier choisit : rejoindre le canton du Jura ou rester dans le canton de Berne. La ville vote sur son appartenance cantonale et RFJ vous fait vivre cette journée historique avec une émission spéciale ce dimanche 28 mars de 15h à 19h. Prise de température, annonce du résultat, réactions immédiates et journal de 18h délocalisé sont prévus en direct de la cité prévôtoise. Mobilisée au grand complet, la rédaction vous racontera cette journée de votation à l’antenne, sur RFJ.ch et ses réseaux sociaux.

Rendez-vous dimanche 28 mars dès 15h.





