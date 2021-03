La Confédération « prend acte » et dresse « un bilan positif »

Les dix-huit observateurs fédéraux n’ont constaté aucun problème lors du dépouillement dimanche à Moutier. Six d’entre eux, juristes à l’Office fédéral de la justice (OFJ) domiciliés ni dans le Jura ni dans le canton de Berne, ont surveillé l’entier du processus et validé chacune des décisions du bureau de vote. Une dizaine de leurs collègues ont procédé au contrôle systématique des cartes de légitimation. Dans un communiqué transmis dimanche soir, les services fédéraux dressent un « bilan positif » de ce vote, qui a vu Moutier choisir de rejoindre le Jura par 2114 voix contre 1740.





Le vote le plus complexe de l’Histoire

Les observateurs ont souligné « l’excellente collaboration avec les autorités communales et cantonales, avant et pendant le vote », tout en précisant que la commune de Moutier a pris en compte « toutes les demandes du responsable des observateurs ». Selon eux, « la campagne s’est déroulée de manière apaisée » et que ce vote sur l’appartenance cantonale de Moutier était « le plus complexe jamais organisé en Suisse ».





Le Conseil fédéral « prend acte »

De son côté, le Conseil fédéral a salué le processus démocratique et pris acte de la volonté des Prévôtois de rejoindre le canton du Jura. « La résolution de la Question jurassienne entre dans l’histoire de l’Etat fédéral comme un exemple de démocratie », a déclaré la conseillère fédérale en charge de la Justice, Karin Keller-Sutter. /comm-clo