Le Conseil municipal « très heureux » du résultat

« Modération et conciliation »

« Le nombre de « non » appelle à la modération et à la conciliation », tempère le Conseil municipal de Moutier. Il invite désormais « les cantons de Berne et du Jura à entamer sans délai les discussions permettant d’assurer la continuité des prestations offertes » aux citoyens. Aujourd’hui, « le peuple jurassien a remporté une nouvelle magnifique victoire », conclue l’exécutif prévôtois. /comm-mmi