Un Jurassien a travaillé à la création d'un robot anti-covid

Les cabines d’avion et les trains pourraient bientôt être désinfectés grâce à un robot tueur de bactéries et autres microbes. La société suisse Uveya a mis au point un prototype de robot qui désinfecte grâce à des rayonnements ultraviolets. La machine élimine 99,9% des virus et bactéries présents dans l’air et sur les surfaces, grâce aux UVC.

Mathieu Steulet, Jurassien de 28 ans et aujourd'hui habitant de Bienne, est le concepteur mécanique du robot de désinfection à UVC. Il a travaillé trois mois sur le prototype d’Uveya :