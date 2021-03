Dimanche, aux premières heures, un incendie s’est déclaré dans un appartement à Courrendlin. Le corps des sapeurs-pompiers SIS 6.12 et le CRIS de Delémont se sont rendus sur place et ont rapidement maîtrisé le feu. Une dizaine de personnes a été évacuée, et l’une d’entre elles a été prise en charge par une ambulance, après avoir été incommodée par la fumée. Quant aux dégâts matériels, ils sont encore à évaluer.

Les causes de l’incendie ne sont pas établies, une enquête a été ouverte. /comm-cto