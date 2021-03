« La fin d’une longue attente »

Les Prévôtois se sont réveillés jurassiens. Les citoyennes et citoyens de Moutier ont accepté dimanche de rejoindre le canton du Jura à 54,9%, par 2'114 voix contre 1’740. Le porte-parole de Moutier ville jurassienne Laurent Coste, et Julien Berthold, conseiller de ville à Moutier et porte-parole de l’Entente jurassienne étaient les invités de La Matinale. Ce lundi, ils ont exprimé leur état d’esprit au lendemain de ce vote historique. Le transfert de la cité prévôtoise a également été évoqué. /nmy