Un nouvel outil pour sensibiliser au racisme

Des témoignages poignants utilisés pour évoquer des situations de discrimination : c’est le choix opéré par sept centres romands spécialisés dans le conseil et le suivi de victimes. Ces entités ont publié un ouvrage intitulé A l’écoute des personnes confrontées au racisme. Ce dernier regroupe des récits de situations concrètes dans lesquelles des personnes ont été confrontées au racisme dans leur quotidien. L’ouvrage prend en compte la souffrance des victimes et a pour but de sensibiliser la population. Il sera disponible en ligne ici et pourrait être mis à disposition dans certaines entreprises, par exemple, mais cette démarche doit encore être affinée, d'après le Bureau jurassien d'intégration des étrangers.





Un centre de consultation à faire connaître

Alors qu’il existe depuis 2015, le centre de consultation jurassien doit continuer à se faire connaître, d'après la responsable du Bureau de l'intégration des étrangers. Actuellement, d’après Nicole Bart, ce service est encore trop peu utilisé par les personnes victimes de racisme. Il s’agit d’un centre dans lequel les victimes et les témoins peuvent trouver un lieu d’écoute et qui est rattaché au Bureau. /comm-mle