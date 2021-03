Moutier : tests recommandés

Le Conseil communal de Moutier recommande à la population de se faire tester après le vote communaliste de dimanche dernier qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues de la cité prévôtoise. La population ayant participé aux « divers rassemblements durant le week-end et particulièrement lors de l’après-midi et de la soirée du dimanche » devraient se faire tester pour le coronavirus d’ici la fin de la semaine, recommande le Conseil municipal ce mercredi.

L'exécutif prévôtois veut « éviter une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19 » en vue du week-end pascal notamment. Il rappelle que les personnes ayant des symptômes dans les 3 à 10 jours suivant un potentiel contact avec le virus doivent s'isoler et contacter un médecin et qu'il est possible de se faire tester dans les centres cantonaux prévus à cet effet, dans les hôpitaux et les pharmacies.