Delémont restera la capitale du Jura

Moutier va bel et bien rejoindre le Jura, mais pas en tant que capitale. Les autorités communales de Delémont n’ont pas l’intention d’engager un processus pour céder ce statut à la cité prévôtoise, malgré son rattachement au canton. L’information que nous vous révélions dans notre Journal de 12h15 était un poisson d’avril : « Ces discussions ont eu lieu lorsqu’on avait la volonté de créer un nouveau canton, mais cela a été refusé par une large partie de la population le 24 novembre 2013. Les votes du 18 juin 2017 et du 28 mars 2021 engendrent le rattachement d’une commune à un canton qui existe déjà. Il n’y a ainsi pas de raisons de remettre la capitale Delémont en question. Mais bien évidemment, il faudra tenir les engagements qui ont été pris pour accueillir au mieux la cité prévôtoise et l’ensemble de ses citoyens », indique le maire de Delémont Damien Chappuis. /emu