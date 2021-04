Envisager de se lier pour économiser de l'énergie

Pour cause de pandémie notamment, le Gouvernement jurassien a décidé de laisser plus de temps aux communes pour qu’elles mettent en place leur plan d’action en matière d’énergies. Elles auront jusqu’à juillet 2022 pour l'établir, puis tracer la consommation d’électricité et d’eau leurs bâtiments respectifs. L’objectif est notamment de déceler les pertes plus rapidement et de d'établir un plan plus durable sur le long terme, grâce à des compteurs dans tous les bâtiments communaux.



Lors de l’assemblée du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, mercredi soir à Alle, les différentes communes d'Ajoie et du Clos du Doubs ont émis l'idée de travailler ensemble sur ce plan d’action, qui nécessitera des expertises externes, diverses adaptations et impliqueront donc certains coûts.

Pierre Brülhart, chef de la section de l’énergie du canton du Jura, a présenté le projet aux maires et décèle des forces à cette possible alliance intercommunale.