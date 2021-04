L’air libre, cette échappatoire

L’impuissance et la lassitude au placard, sortons ! La Fondation O2 lance un appel à la population. Elle propose dès ce jeudi une nouvelle campagne de santé publique intitulée « Prenons l’air ». La démarche a été initiée en partenariat avec le Service de l’enseignement et le Service cantonal de la santé publique. La Fondation O2 mettra en ligne sur Facebook et sur la plateforme « Gardons le cap » des défis et des concours hebdomadaires à réaliser en extérieur, jusqu’aux vacances scolaires estivales. Des prix seront à gagner. Objectif : rester actif en se fixant des buts concrets. D’après la Fondation O2, il ne s’agit pas impérativement d’une pratique sportive, mais de tous types d’activités qui peuvent être réalisées à l’air libre, telles que de la musique ou de la lecture. Cette nouvelle campagne s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes. /mle