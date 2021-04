Les messes pascales en mode Covid-19

Les églises de plus en plus remplies

La période pascale arrive à un moment de la pandémie où les personnes âgées ont – pour certaines – été vaccinées. Et cela se voit, d’après Jean-Paul Odiet : « Depuis plusieurs semaines, on remarque que les fidèles reviennent plus massivement dans les églises. Il y a une certaine lassitude et, surtout, le besoin de partager ces moments de prière. La foi, c’est quelque chose qui se fortifie dans le partage », souligne-t-il. Les paroisses s’adaptent au fur et à mesure. A Bassecourt, par exemple, les célébrations de 30e n’ont plus lieu pendant les messes habituelles, de sorte à éviter de refouler des fidèles à l’entrée. /mle