Une entreprise qui tire son épingle du jeu

Un regain d’activité et un portefeuille de commandes bien garni : l’entreprise delémontaine Willemin-Macodel est en bonne posture depuis septembre dernier. Une situation qui détonne alors que bon nombre d’entreprises souffrent de la crise sanitaire. « Toute chose égale par ailleurs, on devait s’approcher cette année des chiffres de 2019 qui étaient relativement bons », annonce Olivier Hägeli, directeur général adjoint de Willemin-Macodel. « On n’a jamais limité l’activité de vente. On est vraiment dans des niches, dans des domaines anticycliques. Je pense au médical, à l’aérospatial ou à l’horlogerie haute de gamme », explique-t-il.