Une fête sauvage et des tas de déchets à Porrentruy

Inadmissible, honteux, inqualifiable ou encore irrespectueux : le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, ne manque pas d’adjectifs pour qualifier l’état dans lequel a été laissé le parc du Pré-de-l’étang. Une fête clandestine y a réuni plusieurs groupes de jeunes jeudi soir. Les participants, dont le nombre exact n’est pas connu, ont abandonné leurs déchets un peu partout. Les autorités ont même dû sécuriser le secteur le temps des opérations de nettoyage en raison de la présence de nombreux bouts de verres cassés. « Il y a des familles qui n’ont pas pu profiter des jeux car c’est une zone sinistrée », souligne Gabriel Voirol.

En dehors des déchets, le maire rappelle que des restrictions sanitaires sont actuellement en vigueur à cause de la pandémie. La police est intervenue régulièrement sur place pour calmer le jeu et rappeler les prescriptions. Des employés de la Municipalité sont aussi passés pour demander aux participants de faire attention à leurs déchets, mais ils se sont fait insulter selon Gabriel Voirol. « Il faut aussi penser au climat. On entend beaucoup que les politiques n’en font pas assez, mais quand on voit cela, ça fait mal au cœur », précise l’élu.

Le maire indique que les autorités vont tenter de retrouver les responsables de cette situation. Pour que cela ne se reproduise pas, Gabriel Voirol entend renforcer la prévention, notamment dans les écoles. /alr