Des distributeurs de serviettes hygiéniques made in Jura

Partenariat écoresponsable

Les distributeurs Mensis sont développés et fabriqués à Delémont. Disponibles à l'achat, ils peuvent aussi être loués, sous forme d'abonnement. Cyrille Crevoiserat et Marc Theurillat se sont également associés à une marque de protections hygiéniques européenne, Nur : « C’est l’un des leaders sur le marché, en ce qui concerne les protections exemptes de BPA. Elles sont véganes et écoresponsables. Nous souhaitions travailler avec une marque respectueuse du corps et de la planète. » Ainsi, les disributeurs Mensis sont proposés avec des serviettes et/ou tampons Nur, et il est possible de les recharger en se fournissant en gros sur le site de la société delémontaine.







Demandes tout azimut

Actuellement, 120 distributeurs ont été commandés par Delémont. Mais Cyrille Crevoiserat remarque un intérêt grandissant de la part de nombreuses entités publiques et privées : « Le canton de Vaud nous a approchés, le canton du Jura également. Et des entreprises nous ont aussi contactés, pour éventuellement poser des distributeurs dans leurs locaux et offrir plus de confort à leurs employées. »

De plus en plus d'organismes souhaitent la mise à disposition de protections hygiéniques gratuites dans leurs WC. Fin mars, le Parlement jurassien a adopté une motion demandant aux autorités d’installer des distributeurs dans les établissements scolaires du canton. /cto