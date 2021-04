L’Espace Courant d’art sans restriction

Une foule d’artistes pour relancer les activités de l’Espace Courant d’art. La galerie de Chevenez propose de découvrir, entre autres, les œuvres de Miriam Tinguely, René Fendt, René Myrha, Stéphane Montavon et Dominique Froidevaux. L’exposition a démarré en décembre mais a dû être interrompue à cause des mesures sanitaires. Ce n’est que depuis un petit mois que les curieux peuvent pousser les portes de ce vaste lieu dédié aux arts. Et avec les aléas des restrictions, les passionnés ne savent plus vraiment ce qui est ouvert ou pas. L’absence de vernissage est aussi un crève-cœur, notamment pour Vital Schaffter, le commissaire d’exposition.