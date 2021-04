Le Marché St-Germain en quête de fonds

Le marché St-Germain recherche des fonds pour concrétiser son existence. La coopérative de Porrentruy prévoit d’ouvrir ce lieu ce printemps dans les anciens locaux Warteck. Le consommateur pourra alors y trouver des produits ajoulots et, en principe, sans emballage dans un style de marché couvert. Pour le moment, 80 coopérateurs, dont 40 producteurs, ont souscrit à ce projet. Sur les 100'000 francs nécessaires à son lancement, 20'000 ont été trouvés. Une vidéo tourne depuis une dizaine de jours sur les réseaux sociaux pour sa promotion. Selon la présidente de la coopérative, le projet est « sur la bonne voie ». Danielle Siegfried précise que chaque coopérateur verse une part de 200 francs et s’engage à travailler deux heures par mois au sein du commerce. En contrepartie, il peut participer aux décisions lors de l’assemblée générale et prend part aux activités qui vont être développées autour du marché.







La crise pas vue comme un frein

Alors que la crise sanitaire semble freiner les activités économiques, Danielle Siegfried considère que la pandémie va, au contraire, fédérer la population autour de ce projet. Selon elle, les consommateurs prennent conscience de l’importance du « consommer local » et du besoin de se retrouver dans un lieu pour prendre le temps. Les habitudes de consommation ont donc changé et, en parallèle, les producteurs ont tout intérêt à se regrouper pour trouver ensemble des solutions.

Le comité du Marché St-Germain tiendra un Facebook live le jeudi 15 avril à 20h30 pour répondre aux questions des internautes. /ncp