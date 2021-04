Le casse-tête du tri des déchets à Haute-Sorne

La poubelle dans le molok à Bassecourt, mais au bord de la route à Glovelier. Les citoyens de Haute-Sorne ne sont actuellement pas logés à la même enseigne au chapitre tri des déchets. Voilà près de six mois que les habitants de Bassecourt disposent de moloks, alors que ceux de Courfaivre y ont accès depuis le début de l’année. A Undervelier et Soulce, les moloks devraient bientôt être installés. Le permis a été octroyé pour Undervelier, alors qu’il devrait l’être prochainement à Soulce, aucune opposition n’ayant été formulée. Dans ce village, plusieurs réflexions ont été menées en lien avec le patrimoine protégé qui s’y trouve. La mise en place des moloks s’avère plus compliquée à Glovelier où les différents emplacements prévus doivent encore être approuvés. « L’un d’eux se trouve notamment sur le terrain de la bourgeoisie qui doit encore donner son accord », d’après Géraldine Beuchat, conseillère communale en charge du dossier. Une séance doit se tenir mi-avril, elle pourrait être décisive.