Une Jurassienne première femme à la tête de Rolle

D'une adolescence à Grandgourt, à la tête d'une commune vaudoise. Monique Choulat Pugnale a été élue cette semaine syndique de Rolle. La PLR de 60 ans est la première femme à occuper cette fonction. « C’est un immense honneur et une grande fierté », réagit celle qui habite dans la commune de plus de 6'000 habitants, située entre Morges et Nyon, depuis 1983.