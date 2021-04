Pour une administration cantonale exemplaire en matière d’écologie

Tendre vers une administration cantonale exemplaire et durable : c’est le souhait exprimé par la députée Céline Robert-Charrue Linder dans une motion déposée au Parlement jurassien. L’élue verte demande la création d’une feuille de route à l’intention des services et des collaboratrices et collaborateurs de l’Etat, en parallèle à l’élaboration en cours du Plan climat. Elle souhaite ainsi que le canton montre l’exemple pour réduire l’emprunte écologique à travers plusieurs actions. Céline Robert-Charrue Linder :