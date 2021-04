Une voiture finit sa course dans le guichet de la gare de Moutier

Plus de peur que de mal jeudi soir à Moutier. Lors d’une manœuvre individuelle, un automobiliste a terminé sa course dans la vitrine du guichet de la gare. Les faits se sont déroulés peu après 18h45 et les causes exactes de l’accident doivent être déterminées. Selon nos informations confirmées par la police bernoise, le conducteur du véhicule n’a pas été blessé mais il a été transporté à l’hôpital pour un contrôle. À noter que les pompiers du CRISM et le personnel des CFF sont intervenus afin de dissiper les fuites d’hydrocarbure. /ami