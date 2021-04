Un accident de tracteur fait deux blessés en Ajoie

Deux occupants d’un tracteur ont été blessés lors d’un accident ce samedi matin sur la route entre Alle et Coeuve. Les faits se sont déroulés peu avant l’entrée de Coeuve. Le conducteur du convoi agricole qui comprenait un tracteur et une remorque a perdu la maîtrise de son véhicule à la suite d’une inattention. L’engin a traversé la route et a dévalé un petit talus avant de terminer sa course sur le toit, quelques mètres plus bas. Les deux blessés ont été pris en charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura et conduits sur le site de Delémont. La route a été fermée à la circulation pendant environ deux heures. /comm-fco