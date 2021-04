Des kartings électriques à Courgenay

Les kartings électriques de Bassecourt prennent temporairement leurs quartiers à Courgenay. Les véhicules sont au garage depuis plusieurs mois en raison des restrictions sanitaires et profitent donc de la piste ajoulote extérieure pour rouler à nouveau dès ce mercredi. André Saucy, responsable du karting de Bassecourt, et le comité régional du TCS l’annoncent ce lundi. L'activité est en effet pour le moment interdite en intérieur mais peut se dérouler en extérieur.





Un contrat de six mois

La piste ajoulote de 560m, construite à la fin des années 1960 et qui appartient à la Section jurassienne du TCS, est actuellement inutilisée. Le contrat de partenariat est conclu pour une durée minimale de six mois, « ensuite, nous ferons le point et déciderons de la prolongation ou non de l’aventure », indique André Saucy. /comm-mmi