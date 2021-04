L’énigme prévôtoise « mérite une réflexion »

Nous l'appellerons « l'énigme prévôtoise » : aucun foyer d’infections au coronavirus n’est apparu dans la région, plus de deux semaines après la liesse intervenue dans les rues de Moutier. Entre 3'000 et 4'000 personnes avaient célébré le rattachement de la cité prévôtoise au canton du Jura, dans un respect très aléatoire des gestes barrières.





La parole aux chiffres

Les chiffres le montrent aujourd’hui, les contaminations au Covid-19 n’ont pas flambé après le rassemblement de Moutier. Les autorités sanitaires se sont voulues prudentes, ont demandé d’attendre, les célébrations et déplacements du week-end de Pâques notamment. Ce lundi, à J+15, il est clair qu’on ne peut pas parler de foyer.

Dans le Jura, 78 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés la semaine avant le vote de Moutier, 94 nouveaux cas la semaine suivante et 98 du 5 au 11 avril. En légère augmentation donc. Dans le Jura bernois, 44 nouvelles infections ont été recensées la semaine précédant le scrutin, 40 la semaine suivante, en légère diminution cette fois. Les chiffres de la semaine du 5 au 11 avril ne sont pas encore disponible ce lundi. Et enfin à Moutier même, « on ne peut pas parler de foyer mais l'augmentation est réelle ces sept derniers jours », déclare ce lundi la Direction bernoise de la santé à RFJ.