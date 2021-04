Un vol pas comme les autres

« J’ai trouvé ce geste terriblement choquant ». Ce sont les propos tenus par David Comte, le responsable des pompes funèbres Accompagnement Comte à Bassecourt. Vendredi, ce dernier a surpris un individu qui dérobait des cartes de condoléances. Alors que David Comte se trouvait dans le funérarium dans l’après-midi, il a rencontré un individu suspect. Il a donc décidé de le suivre. David Comte a repris sa voiture et l’a parquée un peu plus haut « pour que l’homme pense qu’il était parti ». Il est ensuite passé par une autre porte afin d’observer les gestes du suspect. C’est en entrant dans la pièce brusquement qu’il « l’a surpris en flagrant délit ». La police s’est rendue rapidement sur les lieux et a procédé à une fouille de l’individu qui était enfermé dans les locaux du funérarium grâce à l’intervention de David Comte. Trois cartes de condoléances se trouvaient dans ses poches. Ces dernières ont été dérobées directement dans la boîte aux lettres que l’homme a forcée à l’aide d’une fourchette à fondue.